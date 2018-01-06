«Аэрофлот» заявил о трудностях в обслуживании своих рейсов в Вашингтоне

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Фирма SwissPort, которая обслуживает рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказывается предоставлять услуги авиаперевозчику из-за транспортного коллапса и неблагоприятных условий в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает пресс-служба российской компании.

При этом воздушная гавань Вашингтона выдала слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиров рейсов SU533, SU539 перевезли из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом, добавили в компании.

Пострадавшие клиенты с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета на четвертое, пятое и шестое января смогут бесплатно поменять ее до восьмого января включительно, в том числе на стыковочных рейсах других авиакомпаний в или из Нью-Йорка.

Допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках, если будет сохранен первоначальный срок пребывания, отметил перевозчик.

Пассажиров оповещают через call-центр, прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», сказано в сообщении компании.