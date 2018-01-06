«Нефтехимик» в Череповце проиграл «Северстали»

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном выездном матче нижнекамский «Нефтехимик» проиграл со счетом 2:5 в Череповце, пропустив три шайбы уже в первом периоде.

В Череповце гостям пришлось играть без своего новичка — нападающего Никиты Филатова. Спортивно-дисциплинарный Комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение о дисквалификации форварда на три матча.

Филатов наказан за грубую игру в матче против рижского «Динамо», который завершился со счетом 2:1 в пользу динамовцев. Форвард получил большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры за удар соперника коленом на 9-й минуте встречи. Филатов пропустит все оставшиеся матчи выездной серии «Нефтехимика» — сегодня с «Северсталью», московским «Спартаком» (8 января) и нижегородским «Торпедо» (10 января). Напомним, что 27-летний нападающий Никита Филатов перешел в «Нефтехимик» из «Лады» в конце декабря 2017 года.

Встречу в Череповце активнее начали хозяева. Павел Чернов один из первых бросков в матче превратил в гол, замкнув на дальней штанге отскок от вратаря. «Нефтехимик» взял запрос на видеопросмотр игрового момента, посчитав, что была помеха вратарю, но арбитры засчитали взятие ворот, 1:0.

А в середине периода счет стал уже 2:0. Молодой форвард хозяев Игорь Гераськин вошел в зону, Юрий Трубачев поддержал броском, а на отскоке расторопнее был юркий Даниил Вовченко. На первый перерыв соперники ушли при счете 3:0, это Матей Странски ловко подставил клюшку после броска партнера от синей линии. Первый период прошел в предельно корректной борьбе, ни одного удаления.

Первые удаления, причем по 4 минуты за грубость получили игроки обеих команд, были зафиксированы только в середине второго периода, на самом экваторе матча. А за полторы минуты до конца периода хозяева забросили еще одну шайбу, дубль сделал Вовченко. Точный бросок в ближний угол на неудобной для вратаря высоте после красивого сольного прохода по правому флангу, 4:0.

В третьем периоде гости с удвоенной энергией стали отыгрываться. Убежал один на один Дэн Секстон, но проиграл дуэль вратарю хозяев Юлиусу Гудачека. И тут в составе гостей одно за другим следуют два удаления. «Нефтехимик» играет впятером против тройки «Северстали». Столь шикарным шансом гости воспользовались. Хороший розыгрыш большинства. Завершение с пятака в исполнении Эмиля Галимова, 4:1. За 4 минуты и 4 секунды до конца Илья Аркалов реанимировал интригу, подсуетившись на добивании, 4:2. В концовке гости снимают вратаря и получают пятую шайбу в пустые ворота, 5:2.

После 48 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 82 очка, четвертое место на «Востоке». В следующем туре 8 января нижнекамцы сыграют в Москве со «Спартаком».

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). Шайбы забросили: Чернов (4), Вовченко (11, 39), Странски (18), Рыбин (59) — Галимов (46), Аркалов (56). Штраф: 30-22.