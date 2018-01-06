В Москве «Ак Барс» обыграл «Спартак»

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В ходе продолжающейся восьмиматчевой выездной серии казанский «Ак Барс» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 3:2, забросив победную шайбу за шесть с половиной минут до конца матча. Два попадания в штангу и нереализованный буллит не помешали казанцам выиграть и вернуться на первое место в конференции «Восток».

На столичный лед сегодня казанцы вышли вновь в роли третьей команды «Востока», их снова обогнал на два очка екатеринбуржский «Автомобилист», вторым в роли лидера своего дивизиона шел омский «Авангард». Еще и соперник, «Спартак», под руководством бывшего капитана «Ак Барса» Вадима Епанчинцева разогнался так, что стал обыгрывать всех подряд, включая питерский СКА. Еще и праздник на арене, под своды которой перед началом встречи торжественно подняли майку именитого спартаковского защитника Владимира Кучеренко, чемпиона СССР 1976 года.

Тем временем после красивой победы в Нижнем Новгороде тренерский штаб казанцев не стал делать никаких изменений в составе своей команды, что в этом сезоне происходит довольно редко. Сработало неписанное правило — победный состав не меняют.

Второй матч подряд из-за травмы пропустил канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Сама же игра началась в места в карьер. Удаления в обеих командах способствовали обострению атакующих действий.

Но первая шайба была заброшена в равных составах. Атте Охтамаа бросил от синей линии, а Владимир Ткачев удачно подставил клюшку, 0:1, 20-й гол лучшего снайпера казанцев в сезоне. На волне успеха гости продолжили давить на ворота «Спартака». Тут и второй год подоспел. Свое второе очко в двух матчах за «Ак Барс» набрал Александр Бурмистров. Именно возвращенец из НХЛ из-за чужих ворот сделал идеальную передачу на пятачок свободному Антону Глинкину, бросок в касание — шайба в дальней девятке, 0:2. Так и закончили первый период.

Но вскоре после начала второго периода спартаковцы сократили разрыв в счете, Виктор Комаров замкнул прострел на пятачке, 1:2. Дисциплинарный десятиминутный штраф получает капитан гостей Андрей Марков — не в том тоне поговорил с арбитром. Инициатива переходит к хозяевам. У гостей пропала игра, позволившая им выиграть первый период, казанцы стали чаще ошибаться, продолжали удаляться, набрав к концу второго периода уже 20 минут штрафа. Но более заброшенных шайб в этой десятиминутке столичная публика не увидела.

Вполне логично, что в самом начале третьего периода, спустя 20 секунд, москвичи сравняли счет, реализовав численное преимущество. Это сделал хорошим броском с ползоны Лукаш Радил, 2:2. Затем уже гости упустили прекрасный шанс снова выйти вперед. В ходе массированной атаки «Ак Барса» игрок «Спартака» Игорь Мирнов, к слову, поигравший некогда за казанцев, схватил шайбу в площади ворот и выбросил ее. Буллит. Иржи Секач, исполнявший штрафной бросок, не смог переиграть голкипера хозяев Никиту Беспалова.

Игра при равном счете неминуемо обостряется. Шансы выйти вперед имеют обе команды. Первыми свой шанс реализовали казанцы. Секач из-за ворот сделал передачу Джастину Азеведо, и тот в касание посылает шайбу в девятку, 2:3. За две минуты до конца мог снять все вопросы о победителе встречи Станислав Галиев, но из выгодной позиции попал в штангу ворот москвичей. За минуту до конца москвичи сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, но гости отбились, одержав вторую подряд победу в новом году.

После 48 матчей в активе «Ак Барса» стало 88 очков, минимум на сутки «белые барсы» вернулись на первое место в «Восточной» конференции КХЛ. В следующем туре 8 января казанцы сыграют в Череповце с «Северсталью».

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Шайбы забросили: Комаров (26), Радил (41) — Ткачев (9), Глинкин (17), Азеведо (54). Штраф: 6-22.

«Ак Барс»: Гарипов. Яруллин — Марков, Зарипов — Ландер — Галиев; Токранов — Батыршин, Секач— Ткачёв — Азеведо; Охтамаа — Лямкин, Язьков — Потапов — Лукоянов; Фаткуллин, Глинкин — Бурмистров — Глухов; Кара.