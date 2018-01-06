Трамп признался в своей гениальности

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум, сообщает RT со ссылкой на Twitter главы США.

«На самом деле в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и ум. <...> Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — говорится в сообщении в социально сети.

Дональд Трамп добавил, что его можно назвать не только «умным», а «гениальным».

Ранее американский лидер в интервью журналу Forbes предложил сравнить свой IQ и IQ госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В Белом доме это предложение сочли за шутку, сообщает RT.