В Музее Константина Васильева пройдет празднование Рождества

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Музее Константина Васильева состоится празднование Рождества. Эту традицию решили возобновить почитатели русской культуры в Казани, сообщает пресс-служба музея.
Празднование по православным традициям начнется пением Тропаря Рождеству богомладенца Христа Иисуса. Далее в программе вечера – традиционные рождественские колядки, а затем – русские песни и романсы.
В мероприятии примет участие самобытный мужской ансамбль «Забытые мелодии» под руководством Владимира Сухарева, в репертуар которого кроме рождественских песнопений и колядок входит широкий спектр русских песен.
Также выступит дуэт Надежды Новиковой (вокал) и Александра Карасева (гитара, вокал).