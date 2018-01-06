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Культура

В Музее Константина Васильева пройдет празднование Рождества

6 января 2018, 22:50

В программе вечера прозвучат традиционные рождественские колядки, а затем – русские песни и романсы.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Музее Константина Васильева состоится празднование Рождества. Эту традицию решили возобновить почитатели русской культуры в Казани, сообщает пресс-служба музея.

Празднование по православным традициям начнется пением Тропаря Рождеству богомладенца Христа Иисуса. Далее в программе вечера – традиционные рождественские колядки, а затем – русские песни и романсы.

В мероприятии примет участие самобытный мужской ансамбль «Забытые мелодии» под руководством Владимира Сухарева, в репертуар которого кроме рождественских песнопений и колядок входит широкий спектр русских песен.

Также выступит дуэт Надежды Новиковой (вокал) и Александра Карасева (гитара, вокал).

 


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