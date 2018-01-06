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Здоровье и среда

В Техасе изобрели новую технологию МРТ для определения опухоли без биопсии

6 января 2018, 22:12

Точность диагностики распространенных злокачественных опухолей почек методом мпМРТ составляет 80 процентов.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Ученые Техасского университета разработали революционный метод магнитно-резонансной визуализации, который помогает точно определять состав и агрессивность опухоли почек без болезненной биопсии, сообщает «Хайтек».

Изобретение получило название многопараметрической МРТ (мпМРТ).

Новая технология не заменит классическую биопсию, но может стать подспорьем в исследованиях и позволит снизить количество процедур по иссечению тканей или подтвердить необходимость биопсии для тех пациентов, кто в противном случае не стал бы ее делать. 

Точность диагностики распространенных злокачественных опухолей почек методом мпМРТ составляет 80 процентов.


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