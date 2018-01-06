Появились фотографии с места пожара в Ново-Савиновском районе Казани

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Появились фото с места пожара в Ново-Савиновском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне ночью на третьем этаже многоэтажки №20 по улице Бондаренко случился пожар. На месте сотрудники ПСЧ №3 с помощью бензореза вскрыли дверь горящей квартиры, обнаружили на полу мужчину без сознания, вынесли его на воздух и передали медработникам. С пожаром им удалось справиться за несколько минут.

В больницу пострадавший казанец был доставлен с тяжелым отравлением угарным газом.

По предварительным данным, диван в квартире загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.