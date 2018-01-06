Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Появились фотографии с места пожара в Ново-Савиновском районе Казани

6 января 2018, 19:15 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фотографии с места пожара в Ново-Савиновском районе Казани В одной из квартир дома №20 по Бондаренко загорелся диван.
В Казани из горящей пятиэтажки эвакуировались 73 жильца
Завершено расследование по факту пожара в ТК «Адмирал»
В Казани на месте пожара на пороховом заводе работают следователи
Более 200 детей переведены в центр Тарпищева из горящей школы №32 в Казани
Появились фото частного дома, в котором сгорели два человека

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Появились фото с места пожара в Ново-Савиновском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне ночью на третьем этаже многоэтажки №20 по улице Бондаренко случился пожар. На месте сотрудники ПСЧ №3 с помощью бензореза вскрыли дверь горящей квартиры, обнаружили на полу мужчину без сознания, вынесли его на воздух и передали медработникам. С пожаром им удалось справиться за несколько минут.

В больницу пострадавший казанец был доставлен с тяжелым отравлением угарным газом.

По предварительным данным, диван в квартире загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter