Прокуратура проводит проверку после гибели отца и сыновей на пожаре в Татарстане

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Мензелинская прокуратура по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова проводит проверку после гибели мужчины и двух его сыновей на пожаре в совхозе имени Воровского, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в Мензелинском районе загорелся частный дом. При разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков в возрасте пяти и пятнадцати лет, а также тело их 42-летнего отца. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправности электропроводки или перегрева электроприборов. По данному факту СК РТ возбудил уголовное дело.