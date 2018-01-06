Появились фото горящего здания мясокомбината в Чистополе

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места пожара на территории бывшего мясокомбината в Чистополе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера вечером загорелось здание №49 по улице Загородная. Огонь охватил кровлю на площади 150 квадратных метров.

На тушение отправились сотрудники ПСЧ №67, а также добровольные пожарные команды «Водоканал» и «Луч». Огнеборцам удалось справиться с огнем за два часа.

В результате никто не пострадал. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.