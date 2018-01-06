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Экономика и финансы

В Венесуэле начали эмиссию национальной криптовалюты «петро»

6 января 2018, 19:12

Каждый «петро» будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти, сказал Мадуро.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Венесуэле приступили к эмиссии новой национальной криптовалюты, заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал VTV.

«Я приказал провести эмиссию 100 миллионов „петро“, поддержанных всем венесуэльским богатством», — сообщил глава Венесуэлы.

Каждый «петро» будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти, сказал Мадуро.

Акт о рождении «петро» представят 14 января, добавил он.

Впервые Президент Венесуэлы объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года.


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