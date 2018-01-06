В Венесуэле начали эмиссию национальной криптовалюты «петро»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Венесуэле приступили к эмиссии новой национальной криптовалюты, заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал VTV.
«Я приказал провести эмиссию 100 миллионов „петро“, поддержанных всем венесуэльским богатством», — сообщил глава Венесуэлы.
Каждый «петро» будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти, сказал Мадуро.
Акт о рождении «петро» представят 14 января, добавил он.
Впервые Президент Венесуэлы объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года.