В Агрызе в День здоровья состоялись соревнования по шашкам и волейболу

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В пятый раз в Агрызе проходит День здоровья, посвященный памяти главы сельского поселения Ижь-Бобья Расима Закирова, пишет местная газета «Агрызские вести».



Расим Закиров начал свой трудовой путь в Крындах в колхозе имени Чапаева. Долгие годы руководил колхозом «Искра» в Иж-Бобье, был здесь главой сельского поселения.



Его не стало пять лет назад, в августе 2012 года. С тех пор его сыновья ежегодно организуют День здоровья. Участники спортивного мероприятия соревнуются в волейболе и шашках.



В Дне здоровья принимали участие не только агрызцы, но и гости из соседней Удмуртии. Более 30 человек испытали себя в шашечном турнире, 8 команд заявилось на волейбол.



В шашечном турнире удивили юные жители села Малой Пурги, обыгравшие некоторых именитых спортсменов Агрызского района. Призеры соревнований Максим Волков, Руслан Абдрахманов, Сергей Золотарев, Марина Мусихина, Кирилл Возняков, Кира Канышева получили из рук семьи Закировых подарки, медали и грамоты.