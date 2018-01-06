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Антон Шипулин стал 12-м в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону

6 января 2018, 21:22

Завтра пройдут две эстафетные гонки, они станут последними видами в рамках 4-го этапа Кубка мира.
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(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ»). Россиянин Антон Шипулин стал 12-м в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Он допустил всего один промах.

Сегодня в немецком местечке Оберхоф продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону, были разыграны комплекты наград в гонках преследования. Победу, как и вчера, одержал знаменитый француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, а третьим его брат Тарье Бе.

Завтра пройдут две эстафетные гонки, они станут последними видами в рамках 4-го этапа Кубка мира.
 


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