(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ»). Россиянин Антон Шипулин стал 12-м в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Он допустил всего один промах.

Сегодня в немецком местечке Оберхоф продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону, были разыграны комплекты наград в гонках преследования. Победу, как и вчера, одержал знаменитый француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, а третьим его брат Тарье Бе.

Завтра пройдут две эстафетные гонки, они станут последними видами в рамках 4-го этапа Кубка мира.

