В Тетюшах наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Тетюшах на праздничном представлении «Новогоднее настроение» состоялось награждение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление, пишет местная газета «Авангард».



Победителей наградили в номинациях «Снежные фантазии-2017», «Лучшее новогоднее оформление жилого дома среди жителей Тетюшского района», «Лучшее новогоднее оформление административных зданий» и «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного жилого дома».



Жительница Тетюшей Ольга Филиппова, проживающая по улице Юбилейная, 4, очень обрадовалась высокой оценке ее труда. Она украшает свой дом и строит ледяные фигуры уже около десяти лет. В этом году женщине помогали соседи, композиция стала шире. В центре композиции – собака.



«Радуюсь, когда люди смотрят, любуются, фотографируются с фигурами. Мне хорошо, что я смогла подарить своим землякам немного радости», – поделилась Ольга Ивановна.