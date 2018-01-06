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В Лаишеве состоялся конкурс борцов сумо и лыжный слалом

6 января 2018, 23:54

Все желающие сразились с соперниками в пышных костюмах борцов сумо и в меткости метания героев компьютерной игры Angry Birds.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Лаишеве на школьном стадионе местные власти организовали спортивные, конкурсные и игровые площадки, пишет газета «Камская новь».

Все желающие сразились с соперниками в пышных костюмах борцов сумо и в меткости метания героев компьютерной игры Angry Birds.

Также дети смогли посоревноваться в гигантском командном лыжном слаломе, поиграть в зимний футбол и шашки.

На ледовой арене школы № 2 друзья и родственники болели за школьников, участвующих в спортивной эстафете на коньках.

 


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