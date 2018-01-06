Появились фото спасенных в Камско-Устьинском районе лыжников из Москвы

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Появились фото спасенных в Камско-Устьинском районе лыжников, их ИА «Татар-информ» предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на льду Волги в темноте заблудились двое двадцатилетних лыжников – парень и девушка, которые приехали из Москвы.

На единый номер вызова экстренных служб 112 в Тетюшском районе поступил звонок от лыжников, которые сообщили, что заблудились и не могут добраться до берега.

На место выехали спасатели ЗПСО №1. Как выяснилось, парень и девушка шли на лыжах по льду Волги в сторону Спасского района. В момент звонка на 112 они находились в двух-трех километрах ниже по течению Волги в сторону Ульяновска.

Спасатели нашли лыжников в 21.10. Парень и девушка не пострадали.