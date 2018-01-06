Порошенко: Членство в ЕС и НАТО остается стратегической целью Украины

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Членство Украины в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, заявил Президент Украины Петр Порошенко в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир».

«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью», — сказал лидер Украины.

Причем это перспектива явно не 2018 года, сказал Порошенко.

«Отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», — заметил он.

Ранее Порошенко пообещал гражданам, что в ближайшем будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в Евросоюз и НАТО, сообщает Russia Today.