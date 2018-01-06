ТЮЗовцы устроят праздник для прохожих на улице Баумана

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Казанский театр юного зрителя поздравит жителей и гостей города с новогодними праздниками и Рождеством, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

Мероприятие состоится 8 января в 12:00 по адресу: улица Баумана, 58 а.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои поздравят детей и взрослых с Новым годом и Рождеством. Прохожих ждут многочисленные развлечения: подвижные игры со скоморохами и сказочными героями, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов от Казанского ТЮЗа и партнеров театра: стрит-кафе «Коржик» и детской студии «Ералаш».

Со 2 по 8 января паровозик «ТЮЗ» каждый день останавливается прямо в центре Казани и заряжает жителей и гостей города праздничным настроением.