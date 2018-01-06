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Культура

Воспитанники воскресной школы покажут рождественский спектакль в Заинске

6 января 2018, 21:32

Спектакль представят прихожанам 7 января – после праздничной литургии.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В воскресной школе при Свято-Троицком храме в Заинске покажут рождественский «спектакль», пишет газета «Новости Заинска».

Воспитанники готовят постановку с ноября. Учащиеся православного учебного заведения совместно с педагогом Галиной Селиверстовой репетируют спектакль «Рождение Иисуса Христа», который они представят прихожанам 7 января – после праздничной литургии.

В основе сюжета счастливый момент, когда в Вифлееме в пещере ночью у Марии родился младенец – Иисус Христос.

Маленькие воспитанники с особенной ответственностью подходят к подготовке постановки. Уже на первых репетициях стараются приходить с выученными текстами своих «ролей» и тропарей (церковных песнопений – прим.Т-и).

 


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