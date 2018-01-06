Воспитанники воскресной школы покажут рождественский спектакль в Заинске

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В воскресной школе при Свято-Троицком храме в Заинске покажут рождественский «спектакль», пишет газета «Новости Заинска».
Воспитанники готовят постановку с ноября. Учащиеся православного учебного заведения совместно с педагогом Галиной Селиверстовой репетируют спектакль «Рождение Иисуса Христа», который они представят прихожанам 7 января – после праздничной литургии.
В основе сюжета счастливый момент, когда в Вифлееме в пещере ночью у Марии родился младенец – Иисус Христос.
Маленькие воспитанники с особенной ответственностью подходят к подготовке постановки. Уже на первых репетициях стараются приходить с выученными текстами своих «ролей» и тропарей (церковных песнопений – прим.Т-и).