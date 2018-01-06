На Каме мужчина с отцом и сыном провалились в полынью на самодельном мотоцикле

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Двое мужчин и ребенок провалились в полынью неподалеку от поселка Красный Яр, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В два часа дня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что неподалеку от поселка Красный Яр напротив Чистополя двое мужчин и ребенок провалились под лед Камы.

Как выяснилось, 30-летний мужчина с 64-летним отцом и 9-летним сыном отправились рыбачить на Каму и Шешму на самодельном трехколесном мотоцикле.

Возвращаясь в Чистополь, они попали в полынью. Всем троим удалось выбраться из воды и в 14.23 они добрались до рыбацкого дома отдыха. Самодельный мотоцикл утонул.

К рыбацкому домику, до которого они добрались, прибыли сотрудники спасательного поста Чистопольского отделения Центра ГИМС. Рыбаков на судне на воздушной подушке «Хивус» доставили в Чистополь.

Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС Татарстана напоминает, что в условиях неустойчивой погоды занесенная снегом полынья на льду незаметна, и подобные путешествия могут окончиться трагически.