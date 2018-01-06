Звезду литовского театра и кино Донатаса Баниониса обвинили в шпионаже с КГБ

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Звезду советского кино литовского актера Донатаса Баниониса (1924 – 2014) обвинили в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

В документах КГБ уточняется, что агент «Бронос» был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, в том числе в США. Перед поездками на Запад агентам давали ценные указания о том, какая информация важна для КГБ, с кем необходимо завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР. В 1974 году Баниониса исключили из агентурного списка.

В СМИ развернулась полемика. Одни отмечают, что сведения Центра изучения геноцида следует оценивать осторожно и настаивают на проведении дополнительных исследований. Другие высказали мнение о том, что звезду советского кино хотят нивелировать в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого».