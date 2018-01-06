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Политика

Украинские силовики передали в ДНР и ЛНР возможные останки погибших ополченцев

6 января 2018, 17:44

Останки тел погибших были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Украинские силовики передали для захоронения на неподконтрольную территорию Донбасса останки тел, которые могут принадлежать ополченцам, сообщает пресс-центр штаба военной операции силовиков на странице в Facebook.

«На КПВВ „Станица Луганская“ в рамках гуманитарного проекта вооруженных сил Украины „ЭВАКУАЦИЯ 200“ была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье», — говорится в сообщении в социальной сети. 

Были установлены личности погибших, проведены необходимые следственные действия и ДНК-экспертизы и найдены их родственники, которые проживают на территории Луганской области, не подконтрольной Киеву, сообщили силовики.


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