Украинские силовики передали в ДНР и ЛНР возможные останки погибших ополченцев

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Украинские силовики передали для захоронения на неподконтрольную территорию Донбасса останки тел, которые могут принадлежать ополченцам, сообщает пресс-центр штаба военной операции силовиков на странице в Facebook.

«На КПВВ „Станица Луганская“ в рамках гуманитарного проекта вооруженных сил Украины „ЭВАКУАЦИЯ 200“ была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье», — говорится в сообщении в социальной сети.

Были установлены личности погибших, проведены необходимые следственные действия и ДНК-экспертизы и найдены их родственники, которые проживают на территории Луганской области, не подконтрольной Киеву, сообщили силовики.