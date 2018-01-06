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В Лаишевском районе состоялись всероссийские соревнования «Оранжевый ветер-2018»

6 января 2018, 23:42

Соревнования проводятся в рамках II Кубка России по сноукайтингу на территории Татарстана уже в 6-й раз, а на территории Лаишевского района в 3-й раз.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В селе Боровое Матюшино Лаишевского района РТ стартовали всероссийские соревнования по парусному спорту «Оранжевый ветер-2018». Об этом пишет газета «Камская новь».

Соревнования проводятся в рамках II Кубка России по сноукайтингу на территории Татарстана уже в 6-й раз, а на территории Лаишевского района в 3-й раз.

Участников II Кубка России по сноукайтингу «Оранжевый ветер-2018» поприветствовал руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев и председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.

Сегодня в соревнованиях принимают участие 45 спортсменов из 6 регионов России: из Татарстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска.

 


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