В Лаишевском районе состоялись всероссийские соревнования «Оранжевый ветер-2018»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В селе Боровое Матюшино Лаишевского района РТ стартовали всероссийские соревнования по парусному спорту «Оранжевый ветер-2018». Об этом пишет газета «Камская новь».
Соревнования проводятся в рамках II Кубка России по сноукайтингу на территории Татарстана уже в 6-й раз, а на территории Лаишевского района в 3-й раз.
Участников II Кубка России по сноукайтингу «Оранжевый ветер-2018» поприветствовал руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев и председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.
Сегодня в соревнованиях принимают участие 45 спортсменов из 6 регионов России: из Татарстана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска.