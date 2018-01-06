Джудит Гоф: Великобритания пока не готова к визовой либерализации с Украиной

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ждет подтверждения, что визы на Украине выдают согласно требованиям безопасности, заявила Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Новое время».

Этот вопрос осложнен недавним случаем, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другой страны, стрелявший в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, сказала Джудит Гоф.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — сказала Посол Великобритании на Украине.