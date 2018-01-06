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Защитник «Рубина» может перебраться в Португалию

6 января 2018, 16:56

Защитник «Рубина», выступающий сейчас за сборную Австрии, попал в сферу интересов «Бенфики».
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(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Швейцарским защитником казанского «Рубина» Морицом Бауэром интересуется португальская «Бенфика», сообщает TMW.

В составе «Рубина», который отправился сегодня на первый зимний сбор в ОАЭ, помимо ряда легионеров не было и Бауэра.

Защитник «Рубина», выступающий сейчас за сборную Австрии, попал в сферу интересов «Бенфики». Как сообщает TMW, лиссабонский клуб рассчитывает укрепить оборону в январе, и австриец входит в число нескольких игроков, которых «Бенфика» рассматривает в качестве потенциального усиления.

В нынешнем сезоне Бауэр провел за «Рубин» 18 матчей, будучи твердым игроком стартового состава казанской команды. 

Французский полузащитник «Рубина» М’Вила уже согласовал условия личного контракта с «Сент-Этьеном», сообщили ранее французские СМИ.


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