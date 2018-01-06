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Общество

Медведев упростил процедуру подачи документов для усыновления детей-сирот

6 января 2018, 16:20

Ряд документов будет запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Заявление и документы, необходимые для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами, можно будет подать в упрощенном порядке. Соответствующее постановление за подписью Председателя Правительства Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

Теперь гражданам не нужно будет самостоятельно собирать ряд документов. 

«Из перечня документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение», — следует из пояснительной справки к постановлению.

Эти документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, отмечается в документе.


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