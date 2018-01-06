В парке Альметьевска прошел матч по футболу на снегу

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). На каскаде прудов в Альметьевске прошел матч по футболу на снегу между командами трех подростковых клубов — «Метеор», «Заря» и «Энергия», пишет местная газета «Знамя труда».
Спортивный азарт и юношеский задор ребят привлек не одного болельщика, пришедшего на полюбившуюся горожанами площадку хорошо провести время.
Местные малые архитектурные формы уже облюбовали юные горожане. Лабиринты, горки, импровизированные пещеры, креативные качели, музыкальные инструменты — каждый фрагмент площадки нашел своего посетителя.