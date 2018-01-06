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Мужская сборная России по гандболу встретится в Казани с финской сборной

6 января 2018, 19:26

Игра состоится на площадке «Баскет-холла» 13 января.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Мужская сборная России по гандболу 13 января встретится в Казани с национальной сборной Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Игра пройдет в рамках квалификации на чемпионат мира 2019 года, который состоится в Дании и Германии.

После двух туров отборочного турнира российская команда набрала 4 очка и занимает первое место в группе. Финская команда набрала один балл и расположилась на третьей позиции.

Встреча состоится на площадке «Баскет-холла», начнется она в 16 часов.

В перерыве для зрителей запланирован розыгрыш ценных призов, сообщает пресс-служба Федерации гандбола РТ. 


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