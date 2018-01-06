Поклонская отреагировала на сообщение об украинском гражданстве

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на заявление украинского сенатора о том, что она могла остаться гражданкой Украины, заявив, что имеет только одно, российское, гражданство. Такое заявление депутат сделала на своей странице в Facebook.

«Хочу расстроить депутата Верховной рады, гражданство у меня одно — России, и действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался», — говорится в сообщении в социальной сети.

Также Поклонская порекомендовала депутатам Верховной Рады «разобраться со своим американским гражданством».

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сообщил, что Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не лишила гражданства Наталью Поклонскую.