В Нурлате прошел спортивный праздник «Веселые старты»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В центральном парке Нурлата прошел спортивный праздник «Веселые старты», пишет газета «Дружба».
В состязаниях приняли участие юные спортсмены, занимающиеся в детской юношеско-спортивной школе имени Г. Хусаинова разными видами спорта – самбо, кикбоксинг, борьба и плавание.
Каждый день на центральной площади работает горка, дети и взрослые проводят время за подвижными играми, получают массу положительных эмоций.
Зимняя развлекательная программа продолжится до самой весны.