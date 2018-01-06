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В Нурлате прошел спортивный праздник «Веселые старты»

6 января 2018, 19:42

В парках и на центральной площади Нурлата в дни новогодних каникул проходит много различных мероприятий.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В центральном парке Нурлата прошел спортивный праздник «Веселые старты», пишет газета «Дружба».

В состязаниях приняли участие юные спортсмены, занимающиеся в детской юношеско-спортивной школе имени Г. Хусаинова разными видами спорта – самбо, кикбоксинг, борьба и плавание.

Каждый день на центральной площади работает горка, дети и взрослые проводят время за подвижными играми, получают массу положительных эмоций.

Зимняя развлекательная программа продолжится до самой весны.

 


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