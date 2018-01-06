«Рубин» отправился на первый зимний сбор в ОАЭ

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Казанский клуб «Рубин» сегодня отправился на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Команда вылетела из столицы Татарстана в Абу-Даби, сообщает пресс-служба команды.

На сбор отправились Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберезкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев и Никита Голдобин.

Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гекдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к одноклубникам уже в ОАЭ.

Первый контрольный матч намечен на 15 января. Соперником казанской команды должен стать клуб китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ». Завершится сбор 19 января.