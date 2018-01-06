Екатерина Юрлова-Перхт пришла 12-й в гонке преследования на 4-м этапе КМ по биатлону

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ»). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 12-й в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком городе Оберхофе.

Победу, как и вчера в спринте, отпраздновала выступающая за Словакию родная сестра лидера сборной России Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина. Она допустила всего две ошибки, но, имея преимущество, финишировала первой.

Второй стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, не допустившая ни одной ошибки. Третьей стала биатлонистка из Украины Вита Семеренко, также чисто отстрелявшая на всех огневых рубежах.

В 17 часов на старт гонки преследования выйдут мужчины. В нем примут участие шестеро биатлонистов из России.