Все новости Татарстан Россия

Спорт

Екатерина Юрлова-Перхт пришла 12-й в гонке преследования на 4-м этапе КМ по биатлону

6 января 2018, 15:13

Победу одержала выступающая за Словакию родная сестра лидера сборной России Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина.
Россиянин Евгений Устюгов лишь пятый в спринтерской гонке на словенском этапе Кубка мира по биатлону
В смешанной эстафете на 7-м этапе Кубка мира по биатлону выступит молодежь
Андреа Хенкель завоевала золото гонки преследования на 6 этапе Кубка мира по биатлону
В Оберхофе стартует мужской спринт по биатлону в рамках 4-го этапа Кубка мира
Союз биатлонистов России создает антидопинговую комиссию

(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ»). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 12-й в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в немецком городе Оберхофе.

Победу, как и вчера в спринте, отпраздновала выступающая за Словакию родная сестра лидера сборной России Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина. Она допустила всего две ошибки, но, имея преимущество, финишировала первой.

Второй стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, не допустившая ни одной ошибки. Третьей стала биатлонистка из Украины Вита Семеренко, также чисто отстрелявшая на всех огневых рубежах.

В 17 часов на старт гонки преследования выйдут мужчины. В нем примут участие шестеро биатлонистов из России. 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter