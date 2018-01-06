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В Набережных Челнах в Свято-Вознесенском храме провели генеральную уборку перед Рождеством

6 января 2018, 20:24 , Фото: благочиния Закамья

В Набережных Челнах в Свято-Вознесенском храме провели генеральную уборку перед Рождеством В православном субботнике приняли участие прихожане собора всех возрастов — пожилые, молодежь и даже дети.
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(Набережные Челны, 6 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в Свято-Вознесенском храме провели генеральную уборку перед Рождеством, сообщили в благочинии Закамья.

В православном субботнике приняли участие работники и прихожане Свято-Вознесенского собора. Верующие челнинцы — пожилые, молодежь и даже дети — начистили до блеска церковные подсвечники, протерли от пыли и свечной копоти иконы, стены и окна.

Такие мероприятия здесь проводятся перед каждым большим праздником.


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