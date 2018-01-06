Киноакадемики США начали голосование за претендентов на премию «Оскар»

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Киноакадемики США 5 января начали подачу бюллетеней с именами претендентов на премию «Оскар», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Gold Derby

Онлайн-заявки будут приниматься до 12 января включительно.

Ранее организаторы сообщили, что в список на соискание номинации «Лучший фильм» попала 341 работа. Среди претендентов на победу – американские картины «Чудо-женщина», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».



Также в лонг-лист включен фильм «Все деньги мира», в котором обвиненного в домогательствах Кевина Спейси на финальных съемках заменили на актера Кристофера Пламмера. В шорт-лист номинации «Лучший фильм» попадут от пяти до десяти картин. Итоговый список номинантов на «Оскар» огласят 23 января, а награды вручат 4 марта в Голливуде.



Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.