В казанском парке «Крылья Советов» устроят танцевальную ретровечеринку

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Сегодня, 6 января, в казанском парке «Крылья Советов» состоится ретровечеринка «Карнавальная ночь». Об этом сообщает пресс-служба программы «Парки и скверы Татарстана».

В организации мероприятия принимает участие ДК имени Ленина. Предполагается воссоздать традиционную атмосферу празднования Нового года в советское время. Посетителей ждут танцы под музыку из кинофильмов. Будет работать тематическая фотозона.

Продлится вечер с 18.00 до 19.30, отмечают организаторы события.

Мероприятия программы «Зима в парках» организуются в парках и скверах Казани с 22 декабря по 8 января.