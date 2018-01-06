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Общество, Культура

В казанском парке «Крылья Советов» устроят танцевальную ретровечеринку

6 января 2018, 14:58

Планируется воссоздать традиционную атмосферу празднования Нового года в советское время.
Программа «Зима в парках» представила казанцам новую татарскую музыку

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Сегодня, 6 января, в казанском парке «Крылья Советов» состоится ретровечеринка «Карнавальная ночь». Об этом сообщает пресс-служба программы «Парки и скверы Татарстана».

В организации мероприятия принимает участие ДК имени Ленина. Предполагается воссоздать традиционную атмосферу празднования Нового года в советское время. Посетителей ждут танцы под музыку из кинофильмов. Будет работать тематическая фотозона.

Продлится вечер с 18.00 до 19.30, отмечают организаторы события.

Мероприятия программы «Зима в парках» организуются в парках и скверах Казани с 22 декабря по 8 января. 


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