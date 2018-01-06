Казанская шпажистка завоевала «бронзу» на новогоднем турнире по фехтованию в столице РТ

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Казанская шпажистка Наталья Туракалина завоевала бронзовую медаль на Всероссийском новогоднем турнире по фехтованию, который проходит в столице Татарстана. Об этом сообщают организаторы состязаний.

В полуфинале Туракалина уступила Яне Бикмурзиной из Москвы, в итоге занявшей первое место, победив другую представительницу столицы России Диану Александрову.

Еще одна бронзовая медаль досталась москвичке Милен Бавуге, которая в боле за выход в восьмерку победила еще одну представительницу Казани – Эллу Миннулину. Последняя заняла 12-е место.

Традиционный турнир памяти первого директора фехтовальной школы Олимпийского резерва Исаака Брена проводится среди юношей и девушек не старше 17 лет. В этом году он собрал более ста участников.