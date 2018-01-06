В Альметьевске состоялся баттл за звание самой спортивной семьи

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). На центральной площадке парка имени 60-летия нефти Татарстана прошел баттл за звание самой спортивной семьи Альметьевска. Об этом пишет местная газета «Знамя труда».

Для гостей мероприятия организаторы провели забавные эстафеты и смешные конкурсы.

Пока одни веселились в парке, другие уже на иной площадке ждали аудиенции Деда Мороза около его терема. Забавные снеговики развлекали малышей, которые хотели попасть в домик седого волшебника, чтобы сказать ему заветное желание.

Не простаивают в новогодние дни и хоккейные площадки. Так, на катке подросткового клуба «Восток» дети в компании родителей кружили по льду, играли в хоккей и осваивали азы конькового хода.