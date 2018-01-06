Мубай дал в Казани концерт с аншлагом

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В одном из недавно открытых ресторанов в центре Казани с большим аншлагом прошел концерт татарского исполнителя Мубая.

Забронировать столики было невозможно еще за день до концерта, а в сам день выступления десятки зрителей были вынуждены уходить из-за отсутствия мест.

Только самые преданные ценители творчества Мубая все же проходили в зал и платили за то, чтобы посмотреть концерт стоя. «Зашли и не выходят, а мест нет», – пожаловался менеджер заведения корреспонденту ИА «Татар-информ».

Концерт стал вторым по счету мероприятием, собравшим татарское музыкальное сообщество в этом году. Первым был организованный 4 января в рамках фестиваля «Зима в парках» лейблом Yammy music вечер в сквере Аксенова.

Как правило, Мубай (Ильдар Мубаракшин) концерты дает редко. Предыдущее его выступление на казанской сцене состоялось в мае 2017 года, также в одном из ресторанов города. Перед началом мероприятия певец предупредил, что исполнит свою традиционную программу.

Среди пришедших послушать Мубая были режиссер Ильшат Рахимбай, хореограф и танцор Нурбек Батулла, продюсер и рэп-исполнитель Ильяс Гафаров и другие представители татарской культурной общественности.