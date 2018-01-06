Мать четверых детей из Казани подала документы для выдвижения кандидатом в Президенты

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Председатель Национального родительского комитета, мать четверых детей, жительница Казани Ирина Волынец подала в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах Президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это была не первая попытка общественницы подать документы в ЦИК. Вчера, 5 января, комиссия не стала принимать их. По словам самой Волынец, сегодняшняя попытка должна была стать третьей по счету.

Для проверки пакета документов у Центризбиркома есть пять дней.

Волынец выступает как кандидат-самовыдвиженец. Ранее ее поддержала общероссийская политическая партия «Народ против коррупции».

Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей избирателей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей.