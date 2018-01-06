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Мать четверых детей из Казани подала документы для выдвижения кандидатом в Президенты

6 января 2018, 13:42 , Фото: facebook.com/irina2900511

Мать четверых детей из Казани подала документы для выдвижения кандидатом в Президенты Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступает как кандидат-самовыдвиженец.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Председатель Национального родительского комитета, мать четверых детей, жительница Казани Ирина Волынец подала в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах Президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это была не первая попытка общественницы подать документы в ЦИК. Вчера, 5 января, комиссия не стала принимать их. По словам самой Волынец, сегодняшняя попытка должна была стать третьей по счету.

Для проверки пакета документов у Центризбиркома есть пять дней.

Волынец выступает как кандидат-самовыдвиженец. Ранее ее поддержала общероссийская политическая партия «Народ против коррупции».

Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей избирателей. При этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. 


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