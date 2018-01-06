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Политика, Общество

С начала года биометрический контроль на границе с Украиной прошли более 15 тыс. россиян

6 января 2018, 13:32

Всего биометрический контроль прошли свыше 22,5 тыс. граждан 70 стран.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). С 1 января 2018 года биометрический контроль при пересечении украинской границы прошли почти 15 тыс. граждан России. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает телеканал «112 Украина».

Всего же биометрический контроль прошли уже более 22,5 тыс. граждан 70 стран.

«Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено», – подчеркнул при этом Слободян.

С начала нового года Госпогранслужба Украины стала фиксировать на границе биометрические данные граждан и лиц без гражданства из 70 стран, включая Россию. 


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