Митрополит Феофан поздравил православных Татарстана с Рождеством

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил православных жителей республики с Рождеством Христовым. Рождественское послание правящего архиерея опубликовано на сайте митрополии.

Владыка поздравил верующих с «величайшим, радостным и спасительным событием в истории рода человеческого» и заметил, что светлый праздник напоминает о «необходимости неуклонно следовать за Господом».

Митрополит Феофан особо отметил благие инициативы последних лет, призванные сплотить людей вокруг традиционных ценностей. Он напомнил о возрождении собора Казанской иконы Божией Матери, которое происходит при активном содействии Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева и возглавляемого им Республиканского фонда «Возрождение».

Упомянул владыка и поддержку, которую Президент Татарстана Рустам Минниханов оказывает возведению новых и воссозданию старых храмов, одобрение им идеи восстановления Казанской духовной академии.

«Но при этом мы должны всегда помнить, что главной задачей для каждого христианина является воссоздания храма его собственной души, возрождение поруганной грехом веры и сохранение в себе образа Божьего», – подчеркнул митрополит Казанский и Татарстанский.

Завершил свое послание владыка Феофан следующим образом: «Желаю всем вам, дорогие мои, обильных милостей от родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы Его благодатью умножились ваши силы душевные и телесные, необходимые для успешного служения нашему возлюбленному Отечеству и матери-церкви!»