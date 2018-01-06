В Казани на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 39-летнего мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме на улице Бондаренко поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани накануне в 22.22. На третьем этаже десятиэтажного дома горели вещи и мебель.

Пожарные полностью потушили возгорание в 22.31. Они вынесли из квартиры и передали медикам 39-летнего мужчину, который получил тяжелое отравление продуктами горения.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.