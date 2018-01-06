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Политика, Общество

Беларусь объявила о закрытии своего Генконсульства в Одессе

6 января 2018, 12:48

О причинах закрытии дипмиссии ничего не сообщается.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Совет министров Беларуси постановил до 23 февраля закрыть Генеральное консульство в украинском городе Одессе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

Соответствующее постановление 4 января подписал Премьер-министр РБ Андрей Кобяков.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры для закрытия дипмиссии.

Генконсульство Беларуси открылось в Одессе в 2011 году. О причинах, побудивших принять решение о его закрытии, ничего не сообщается.


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