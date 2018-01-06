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Рогозин: Новый «Белый лебедь» поднимут в воздух раньше запланированного срока

6 января 2018, 12:23 , Фото: prav.tatarstan.ru

Рогозин: Новый «Белый лебедь» поднимут в воздух раньше запланированного срока Первые летные испытания могут состояться в конце января.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Первые летные испытания строящегося в Казани нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 «Белый лебедь» должны состояться ранее запланированного срока, в конце января.

Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию прошла 16 ноября 2017 года на Казанском авиазаводе имени Горбунова – филиале ПАО «Туполев».


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