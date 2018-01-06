Рогозин: Новый «Белый лебедь» поднимут в воздух раньше запланированного срока

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Первые летные испытания строящегося в Казани нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 «Белый лебедь» должны состояться ранее запланированного срока, в конце января.
Об этом в своем микроблоге в Twitter’е написал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
КБ Туполева действительно обещает поднять самолёт раньше - в конце января https://t.co/xBdQhfIUPp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 5, 2018
Церемония выкатки Ту-160 на летно-испытательную станцию прошла 16 ноября 2017 года на Казанском авиазаводе имени Горбунова – филиале ПАО «Туполев».