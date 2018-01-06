Все новости Татарстан Россия

Политика

Минобороны РФ прокомментировало сближения Су-30 и F-15 над Балтикой

6 января 2018, 11:59

Минобороны РФ прокомментировало сближения Су-30 и F-15 над Балтикой Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением, подчеркнул представитель пресс-службы Минобороны.
ВВС США опубликовали видео перехвата российских Су-30 над Балтикой
Пентагон и Минобороны России обсудили авиаудары ВКС РФ по сирийской оппозиции
Минобороны России обвинило США в прямой поддержке ИГ* в Сирии
Минобороны РФ заявило о снижении интенсивности ударов США по террористам в Ираке
Российский Су-27 перехватил американский B-52 в небе над Балтикой

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ прокомментировало сближения российских истребителей Су-30СМ и американских истребителей F-15Cs над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экипажи российских самолетов 23 ноября и 13 декабря, когда имели место воздушные инциденты, совершали плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики, заявил представитель пресс-службы военного ведомства.

При этом «маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнул сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По его словам, оба раза самолеты НАТО приближались на безопасное расстояние к российским машинам, после чего меняли курс и удалялись. 

Ранее о воздушных инцидентах в небе над Балтикой сообщили ВВС США.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter