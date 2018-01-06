Минобороны РФ прокомментировало сближения Су-30 и F-15 над Балтикой

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ прокомментировало сближения российских истребителей Су-30СМ и американских истребителей F-15Cs над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экипажи российских самолетов 23 ноября и 13 декабря, когда имели место воздушные инциденты, совершали плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики, заявил представитель пресс-службы военного ведомства.

При этом «маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнул сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По его словам, оба раза самолеты НАТО приближались на безопасное расстояние к российским машинам, после чего меняли курс и удалялись.

Ранее о воздушных инцидентах в небе над Балтикой сообщили ВВС США.