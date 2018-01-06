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Политика

Постпред РФ при ООН заявил об аллергии у США на Иран

6 января 2018, 11:46

Василий Небензя заметил в угасании протестов следствие американских заявлений в поддержку демонстрантов.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя предположил, что у властей Соединенных Штатов существует аллергия на Иран.

Дипломат заявил об этом на состоявшемся по американской инициативе заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Небензя увидел в созыве экстренного заседания Совбеза попытку подорвать соглашение по иранской ядерной программе и указал на недопустимость использования «надуманных предлогов» для обсуждения в подобном формате внутриполитических сюжетов.

Российский постпред также заметил в угасании иранских протестов следствие американских заявлений в поддержку демонстрантов. «Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное», – добавил он. 

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана начались 28 декабря. Их жертвами стали примерно 20 человек, свыше 450 протестующих задержаны. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари 4 января заявил о подавлении «смуты 2017 года», но демонстрации продолжились и после этого.


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