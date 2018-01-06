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Политика

«Грузинский легион» заявил о выходе из состава 54-й бригады ВСУ

6 января 2018, 11:29

Причиной выхода названа некомпетентность комбрига и его окружения.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). «Грузинский национальный легион», воевавший в Донбассе в составе 54-й механизированной бригады ВСУ, заявил о выходе из нее. Об этом сообщает пресс-служба подразделения на его странице в Facebook’е.

В качестве причины выхода из состава бригады, произошедшего еще 20 декабря, названа некомпетентность ее командира полковника Алексея Майстренко и его окружения.

О деталях случившегося 16 декабря боя, в котором были ранены 11 бойцов легиона и приписанного к бригаде 25-го мотопехотного батальона, грузинские военные обещают рассказать на пресс-конференции, которая должна состояться в ближайшие дни.

Кроме того, пресс-служба легиона обвиняет командование 54-й бригады в угрозах раненым грузинским бойцам. 

СМИ связывают «Грузинский национальный легион» с лидером движения «Рух новых сил», бывшим губернатором Одесской области, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

 


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