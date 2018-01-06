В Татарстане сотрудники МЧС спасли на Волге замерзающую пару

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС спасли на Волге замерзающих людей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Камско-Устьинском районе накануне в 19.40. Парень и девушка в возрасте 20 лет шли на лыжах в сторону Спасского района. В темноте заблудились и не могли добраться до берега. Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №1 в 21.10 нашли людей и помогли добраться до берега. Люди не пострадали.