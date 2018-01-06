Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и РФ

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего главного соперника на выборах 2016 года – кандидата от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с Федеральным бюро расследований и Россией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter’е.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

«Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией – полный обман и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/Россией, распространяющие фейковые новости медиа (мейнстрим) и эта новая фальшивая книга атакуют по всем возможным фронтам», – заявил американский лидер.

При этом Трамп завершил свою запись следующим образом: «Лучше бы попытались выиграть выборы. Грустно!»

«Этой новой фальшивой книгой» Президент США назвал вышедшее сегодня журналистское исследование Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Отрывки из нее, опубликованные СМИ, уже вызвали скандал.