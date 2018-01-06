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Политика

Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и РФ

6 января 2018, 11:09

По мнению Президента США, мейнстримные медиа и новая скандальная книга Майкла Вольфа атакуют его «по всем возможным фронтам».
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего главного соперника на выборах 2016 года – кандидата от демократов Хиллари Клинтон в сговоре с Федеральным бюро расследований и Россией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter’е.

«Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией – полный обман и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/Россией, распространяющие фейковые новости медиа (мейнстрим) и эта новая фальшивая книга атакуют по всем возможным фронтам», – заявил американский лидер.

При этом Трамп завершил свою запись следующим образом: «Лучше бы попытались выиграть выборы. Грустно!»

«Этой новой фальшивой книгой» Президент США назвал вышедшее сегодня журналистское исследование Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Отрывки из нее, опубликованные СМИ, уже вызвали скандал.


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