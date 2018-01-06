Депутат Рады рассказал о причине сохранения за Поклонской гражданства Украины

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Государственная миграционная служба Украины не обладает документально подтвержденной информацией для решения вопроса о лишении депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской украинского гражданства.
Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne.
По словам парламентария, миграционная служба дала соответствующий ответ на его депутатский запрос о лишении Поклонской гражданства.
При этом Лещенко подчеркнул, что бывший прокурор Крыма не могла стать депутатом Госдумы, не получив российского гражданства.