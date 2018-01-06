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Политика

Депутат Рады рассказал о причине сохранения за Поклонской гражданства Украины

6 января 2018, 10:56

У украинских властей нет документально подтвержденной информации, позволяющей лишить российского политика гражданства.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Государственная миграционная служба Украины не обладает документально подтвержденной информацией для решения вопроса о лишении депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской украинского гражданства.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne.

По словам парламентария, миграционная служба дала соответствующий ответ на его депутатский запрос о лишении Поклонской гражданства.

При этом Лещенко подчеркнул, что бывший прокурор Крыма не могла стать депутатом Госдумы, не получив российского гражданства.  


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