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В рамках фестиваля «Выходи гулять» в Заинске состоялись «Зимние забавы»

6 января 2018, 12:38

В рамках фестиваля «Выходи гулять» в Заинске состоялись «Зимние забавы» В финале мероприятия с детьми провели литературную викторину по творчеству Шарля Перро.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» для читателей Центральной детской библиотеки Заинска состоялись «Зимние забавы». Об этом сообщает «Заинское телевидение».

В дни школьных каникул дети и их родители приняли участие в играх на свежем воздухе в сквере Ялчыгола. Под веселую музыку ребята играли в снежки и в салки, танцевали.

В финале мероприятия с детьми провели литературную викторину по творчеству французского сказочника Шарля Перро «Хоть поверьте, хоть проверьте…». Все участники праздника получили сладкие призы.


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